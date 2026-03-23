05:53, 23 марта 2026Россия

При пожаре в многоэтажке в центре Москвы погиб человек

Марина Совина (ночной редактор)
Пожар произошел в многоэтажном доме на Николоямской улице в центре Москвы, известно об одном погибшем. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

По данным Shot, возгорание началось рано утром 23 марта в квартире на втором этаже. «Из окна вырывается пламя и виден густой черный дым. По нашим данным, огонь уже перекинулся на лестничную клетку девятиэтажного дома (...). По словам очевидцев, люди на верхних этажах просят о помощи спасателей», — говорится в публикации.

Из горящего дома вывели 20 жильцов. Одного человека спасали из окна при помощи лестницы. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Ранее два человека пострадали при пожаре на юго-востоке Москвы. Огонь появился на первом этаже складского помещения, находящегося по адресу 1-й Грайворонский проезд. Площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров.

