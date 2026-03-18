15:27, 18 марта 2026Россия

Люди пострадали при пожаре на юго-востоке Москвы

Два человека пострадали при пожаре на складе на юго-востоке Москвы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Два человека пострадали при пожаре на юго-востоке Москвы. О происшествии сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Огонь появился на первом этаже складского помещения, находящегося по адресу 1-й Грайворонский проезд. Площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров.

На месте работают экстренные службы, каких-либо других подробностей о произошедшем на данный момент нет.

Ранее стало известно, что в Московской области загорелся пансионат для престарелых. Возгорание произошло в деревне Брехово под Химками. Огонь охватил двухэтажный деревянный дом.

