Пожар рядом со зданием Госдумы сняли на видео

В центре Москвы рядом со зданием Госдумы начался пожар, очевидцы сняли происходящее на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно Москва».

На кадрах видно густой дым, который валит с крыши одного из зданий. Затем он распространяется дальше по улице.

Информации о причинах возгорания возле метро «Охотный Ряд», а также о пострадавших и площади пожара на данный момент нет.

В этот же день стало известно о возгорании на юго-востоке Москвы. Огонь появился на первом этаже складского помещения, находящегося по адресу 1-й Грайворонский проезд. Площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров.