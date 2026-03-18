Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:48, 18 марта 2026Россия

Пожар рядом со зданием Госдумы сняли на видео

Очевидцы сняли на видео пожар в центре Москвы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В центре Москвы рядом со зданием Госдумы начался пожар, очевидцы сняли происходящее на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно Москва».

На кадрах видно густой дым, который валит с крыши одного из зданий. Затем он распространяется дальше по улице.

Информации о причинах возгорания возле метро «Охотный Ряд», а также о пострадавших и площади пожара на данный момент нет.

В этот же день стало известно о возгорании на юго-востоке Москвы. Огонь появился на первом этаже складского помещения, находящегося по адресу 1-й Грайворонский проезд. Площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok