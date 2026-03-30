Власти отреагировали на ужаснувшую россиян Аллею Славы с могилами бойцов СВО

В Челябинской области у затопленных могил бойцов СВО вырыли ров для отвода воды

В Челябинской области у затопленных могил бойцов СВО на Аллее Славы вырыли ров для отвода воды. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на региональное правительство.

«Муниципальными службами уже проведены первоочередные работы: вдоль дороги прорыт водоотводный ров, благодаря чему началось снижение уровня воды», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что ситуация находится на постоянном контроле местных властей. При необходимости планируется организовать дополнительные работы.

О том, что в Троицке могилы участников СВО ушли под воду, стало известно ранее 30 марта. Вид почетных воинских захоронений ужаснул жителей региона. Местная жительница, назвавшаяся матерью не вернувшегося с СВО бойца, обратила внимание, что кладбища в принципе не должны располагаться в зоне возможных подтоплений.