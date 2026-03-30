Вид «Аллеи славы» с могилами бойцов СВО ужаснул россиян

10:28, 30 марта 2026Россия

В Челябинской области могилы бойцов СВО на «Аллее славы» ушли под воду
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: страница Натальи Герасимовой во «ВКонтакте»

В Троице Челябинской области могилы бойцов специальной военной операции (СВО) на «Аллее славы» ушли под воду из-за подтопления. Об этом сообщает портал 74.ru.

Вид почетных воинских захоронений возмутил жителей региона. Назвавшаяся матерью не вернувшегося с СВО бойца женщина обратила внимание, что кладбища в принципе не должны располагаться в зоне возможных подтоплений.

«Наше руководство бездействует второй год, превратили Аллею в болото. Неужто наши дети это заслужили? Они жизнь отдали!» — ужаснулась она. По словам женщины, на кладбище не выполнены дренажные работы, нарушения были и при прокладке дороги.

Издание отмечает, что власти смогут принять решение по затопленным участкам лишь 31 марта. «Во вторник, 31 марта, на заседании собрания депутатов будет поднят вопрос о выделении дополнительного финансирования для принятия срочных мер», — цитирует портал заявление представителей администрации.

Ранее сообщалось, что упаковки от цинковых гробов военных нашли на свалке в российском регионе.

