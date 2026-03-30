Касьянов: Поток добровольцев в ВСУ закончился, в армии есть технические проблемы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с проблемами при наборе военнослужащих, а также с техническими сложностями. Об этом сообщил майор ВСУ Юрий Касьянов в Telegram.

«В реальности поток добровольцев в армию давно закончился, мы не создали ничего технологически прорывного, олигархи зарабатывают огромные деньги на войне, в бюджете дыра», — написал Касьянов.

Вместе с тем он отметил, что у Украины есть проблемы при попытке догнать качество и технические характеристики российских беспилотников. Майор ВСУ также напомнил об угрозах Вашингтона прекратить помощь Киеву.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в Донецкой народной республике. Он сообщил, что речь идет примерно о 15 процентах земель.