Российским стройкам предрекли проблемы из-за отказа от мигрантов

НОСТРОЙ: Отказ от мигрантов на стройках может привести к дополнительным расходам

Отказ от мигрантов на российских стройках не повысит производительность труда и может привести к дополнительным расходам бюджета. Проблемы при поиске замены иностранным гражданам предрек президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, пишет РИА Новости.

«Можно попытаться закрыть потребности в кадрах за счет национальной рабочей силы без привлечения мигрантов. Но нужно понимать, что повышения производительности труда не произойдет, пока внутренний рабочий персонал не будет обладать базовым и высоким уровнем производственной квалификации», — пояснил специалист.

Эксперт добавил, что для набора и обучения российских строителей потребуются средства из бюджета, так как почти 90 процентов строительных предприятий в стране являются субъектами малого бизнеса — в краткосрочной перспективе у них не получится самостоятельно готовить для себя кадры.

«И последнее — стоимость. Использование национальной рабочей силы, безусловно, хорошо с точки зрения налогов, вложений и порядка, но оно негативно влияет на себестоимость жилья и объектов социально-культурного назначения», — заключил Глушков.

Ранее глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин спрогнозировал усиление кадрового голода в строительной отрасли.

