Малышева развеяла один миф об ожирении

Врач Малышева заявила, что жирность продуктов не влияет на развитие ожирения

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяла один распространенный миф об ожирении. Выпуск передачи с объяснением специалистки доступен на сайте телеканала.

«Напоминаем всем, товарищи: жирность [продуктов] не влияет на ожирение. На ожирение влияет сахар, а не жирность», — констатировала Малышева.

Врач добавила, что существуют жирорастворимые витамины A, D, E и K, для усвоения которых организму необходима жирная пища. Она также подчеркнула, что более высокая жирность делает вкус продуктов насыщенным.

Ранее Малышева призвала включить в рацион одну группу продуктов, чтобы защититься от рака толстого кишечника. Она отметила, что таким свойством обладает еда с высоким содержанием магния, например, тыквенные семечки, какао и рисовые отруби.