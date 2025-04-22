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02:30, 22 апреля 2025Интернет и СМИ

Малышева развеяла один миф об ожирении

Врач Малышева заявила, что жирность продуктов не влияет на развитие ожирения
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Suzanne Tucker / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяла один распространенный миф об ожирении. Выпуск передачи с объяснением специалистки доступен на сайте телеканала.

«Напоминаем всем, товарищи: жирность [продуктов] не влияет на ожирение. На ожирение влияет сахар, а не жирность», — констатировала Малышева.

Врач добавила, что существуют жирорастворимые витамины A, D, E и K, для усвоения которых организму необходима жирная пища. Она также подчеркнула, что более высокая жирность делает вкус продуктов насыщенным.

Ранее Малышева призвала включить в рацион одну группу продуктов, чтобы защититься от рака толстого кишечника. Она отметила, что таким свойством обладает еда с высоким содержанием магния, например, тыквенные семечки, какао и рисовые отруби.

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