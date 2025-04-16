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20:04, 16 апреля 2025Интернет и СМИ

Малышева призвала россиян включить в рацион одну группу продуктов для защиты от рака

Врач Гандельман заявил, что рисовые отруби препятствуют развитию рака кишечника
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли одну группу продуктов, регулярное употребление которых защитит от развития рака. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева призвала россиян включить в рацион продукты, богатые магнием. В их числе Гандельман назвал рисовые отруби, сушеные водоросли, тыквенные семечки и какао. Как заявили врачи, эти продукты препятствуют развитию рака толстого кишечника.

Гандельман добавил, что магний также снижает артериальное давление.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша назвала другой продукт, который защищает от онкологического заболевания. По ее словам, таким полезным свойством обладают яйца.

Перед этим врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал, какое блюдо снижает риск рака кишечника. Он посоветовал употреблять популярный японский десерт.

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