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14:32, 16 апреля 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали продлевающий молодость и защищающий от рака продукт

Врач-диетолог Макиша заявила, что яйца продлевают молодость и защищают от рака
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Tamanna Rumee / Unsplash

Врач-диетолог Марина Макиша назвала продукт, который продлевает молодость и защищает от онкологических заболеваний. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» она заявила, что такими полезными свойствами обладают яйца. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Макиша рассказала, что в яйцах содержится вещество под названием селен. По ее словам, некоторые исследования показали, что этот микроэлемент снижает риски развития рака. Кроме того, как сообщила диетолог, селен помогает сохранять молодость сосудов и организма.

Также она указала на пользу этого продукта для зрения. «В желтке содержатся бета-каротиноиды — это такая группа антиоксидантов. (...) Именно эти антиоксиданты очень полезны для нашего зрения, потому что они накапливаются в основном в сетчатке глаза и, самое главное, защищают глаз от возрастных изменений и снижают риск катаракты», — пояснила Макиша.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале закрыла споры о вреде яиц. Она также рассказала, сколько их можно съедать в день.

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