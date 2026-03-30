Иран обвинил США и Израиль в ударе по самолету с гумпомощью

Fars: США и Израиль ударили по самолету с гуманитарной помощью в Мешхеде

США и Израиль нанесли удар по гражданскому самолету с гуманитарной помощью. Об этом сообщает Организация гражданской авиации Исламской Республики, передает новостное агентство Fars.

«Организация гражданской авиации решительно осуждает американо-сионистское (США и Израиль — прим. «Ленты.ру») нападение на перевозивший медикаменты и медоборудование для Ирана из других стран иранский гражданский самолет, который приземлился в аэропорту Мешхеда», — говорится в публикации.

Ранее глава Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран Пир Хосейн Коливанд заявил, что Россия отправила Ирану 330 тонн медикаментов и другой гуманитарной помощи.