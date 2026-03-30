14:39, 30 марта 2026

Россия отправила Ирану сотни тонн помощи

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: МЧС России / ТАСС

Россия отправила Ирану 330 тонн медикаментов и другой гуманитарной помощи. Об этом заявил глава Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран Пир Хосейн Коливанд, передает ТАСС.

«Ирак, а также Россия, откуда прибыло 330 тонн медикаментов и другой помощи. Еще были поставки из Таджикистана и Китая и из других стран», — ответил он на вопрос, какие государства направили Тегерану гуманитарную помощь.

19 марта Коливанд поблагодарил Россию за гуманитарную помощь и обеспечение жителей Исламской Республики необходимыми медикаментами. По его словам, такая поддержка отражает глубину связей между народами в трудные времена.

13 марта официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Общество Красного Креста Китая выделит 200 тысяч долларов в качестве экстренной гуманитарной помощи Обществу Красного Полумесяца Исламской Республики Иран для оказания помощи родителям, которые потеряли своих детей из-за боевых действий.

