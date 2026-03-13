Реклама

11:39, 13 марта 2026Мир

Китай окажет помощь Ирану

МИД КНР: Общество Красного Креста Китая выделит 200 тыс. долларов Ирану
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nicky Loh / Reuters

Общество Красного Креста Китая выделит 200 000 долларов в качестве экстренной гуманитарной помощи Обществу Красного Полумесяца Исламской Республики Иран для оказания помощи родителям, которые потеряли своих детей из-за боевых действий. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает Reuters.

«Китай осуждает все неизбирательные нападения на гражданское население и невоенные объекты», — подчеркнул дипломат.

В ведомстве также подтвердили готовность Пекина оказать Тегерану «дальнейшую необходимую помощь и поддержку иранскому народу».

13 марта Россия доставила в Азербайджан 13 тонн медикаментов для Ирана. Отмечается, что гуманитарную помощь доставил транспортный самолет Ил-76 МЧС России.

11 марта президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию в Иране. Российский лидер выразил азербайджанскому коллеге признательность за содействие в эвакуации россиян из Ирана через территорию Азербайджана.

Также Путин поблагодарил Алиева за содействие в предоставлении территории для доставки гуманитарной помощи из России в Исламскую республику.

