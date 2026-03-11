Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:43, 11 марта 2026Бывший СССР

Путин и Алиев созвонились

Путин и Алиев обсудили по телефону ситуацию в Иране
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию в Иране. Об этом сообщает Кремль.

«При обмене мнениями по текущей ситуации в Ближневосточном регионе лидеры высказались за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование нынешнего острого конфликта политико-дипломатическими средствами», — говорится в пресс-релизе по итогам разговора.

Сообщается, что Владимир Путин выразил Ильхаму Алиеву признательность за содействие в эвакуации граждан России из Ирана через территорию Азербайджана. Кроме того, российский лидер поблагодарил своего азербайджанского коллегу в предоставлении территории для доставки гуманитарной помощи из России в Иран.

5 марта два иранских дрона атаковали аэропорт в Нахичевани. Ильхам Алиев обозначил произошедшее террористическим актом и обвинил в нем власти Ирана. Кроме того, он назвал власти Исламской Республики «бесчестными людьми», привел в боевую готовность армию, а также призвал Тегеран принести извинения за атаку.

9 октября 2025 года в Душанбе состоялась первая с момента охлаждений отношений между Россией и Азербайджана личная встреча Путина и Алиева. После этого отношения между странами в публичном пространстве наладились. Так, в Кремле заявили, что высоко оценивают результаты встречи двух лидеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Брянске — день траура по погибшим от ракетной атаки ВСУ. Выросло число пострадавших, самых тяжелых везут в Москву

    МиГ-29 получил китайские гиперзвуковые ракеты

    Лыжник Голубков принес сборной России третье золото Паралимпиады-2026

    Россиянин совершил непристойные действия при ребенке и попал под следствие

    Мать бойца раскрыла подробности о 68 днях обороны позиций ее сыном на СВО

    Кремль высказался об участии Британии в атаке ВСУ на Брянск

    В ВСУ назвали ответственных за удар по Брянску

    Москвичам назвали время пробуждения змей

    44-летнюю Наталью Водянову заметили на показе в Париже

    Открыт удивительный способ восстановления роговицы глаза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok