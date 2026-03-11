Путин и Алиев созвонились

Путин и Алиев обсудили по телефону ситуацию в Иране

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию в Иране. Об этом сообщает Кремль.

«При обмене мнениями по текущей ситуации в Ближневосточном регионе лидеры высказались за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование нынешнего острого конфликта политико-дипломатическими средствами», — говорится в пресс-релизе по итогам разговора.

Сообщается, что Владимир Путин выразил Ильхаму Алиеву признательность за содействие в эвакуации граждан России из Ирана через территорию Азербайджана. Кроме того, российский лидер поблагодарил своего азербайджанского коллегу в предоставлении территории для доставки гуманитарной помощи из России в Иран.

5 марта два иранских дрона атаковали аэропорт в Нахичевани. Ильхам Алиев обозначил произошедшее террористическим актом и обвинил в нем власти Ирана. Кроме того, он назвал власти Исламской Республики «бесчестными людьми», привел в боевую готовность армию, а также призвал Тегеран принести извинения за атаку.

9 октября 2025 года в Душанбе состоялась первая с момента охлаждений отношений между Россией и Азербайджана личная встреча Путина и Алиева. После этого отношения между странами в публичном пространстве наладились. Так, в Кремле заявили, что высоко оценивают результаты встречи двух лидеров.