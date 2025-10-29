Бывший СССР
В Кремле оценили итоги встречи Путина и Алиева

Песков: Кремль высоко оценивает результаты встречи Путина и Алиева
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Ильхам Алиев и Владимир Путин

Ильхам Алиев и Владимир Путин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия высоко оценивает результаты встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы, во-первых, очень высоко оцениваем результаты двусторонней встречи, которая состоялась между двумя президентами в Душанбе», — рассказал Песков.

Он добавил, что Россия и Азербайджан ведут кропотливую работу на разных уровнях, продолжая диалог, и страны перевернули «ту самую страницу» двусторонних отношений.

Ранее Песков заявил, что телефонного разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в День Турецкой Республики не планируется.

