В Кремле оценили итоги встречи Путина и Алиева

Песков: Кремль высоко оценивает результаты встречи Путина и Алиева

Россия высоко оценивает результаты встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы, во-первых, очень высоко оцениваем результаты двусторонней встречи, которая состоялась между двумя президентами в Душанбе», — рассказал Песков.

Он добавил, что Россия и Азербайджан ведут кропотливую работу на разных уровнях, продолжая диалог, и страны перевернули «ту самую страницу» двусторонних отношений.

