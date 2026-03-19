В Иране выразили благодарность за помощь России

Общество Красного Полумесяца Ирана поблагодарило РФ за гуманитарную помощь

Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран поблагодарило Россию за гуманитарную помощь и обеспечение жителей страны медикаментами. Об этом сообщает ТАСС.

«Российская Федерация сыграла важную роль в обеспечении потребностей в лекарствах, направив 30 тонн медикаментов», — заявил глава Общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

По его словам, такая поддержка отражает глубину связей между народами в трудные времена.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.