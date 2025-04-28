Россиянам назвали наименее вредный для здоровья шашлык

Диетолог Михалева: Наименее вредным считается шашлык из мяса индейки

Шашлык сложно назвать полезным для здоровья продуктом, но существуют наименее вредные варианты, рассказала эндокринолог, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева. Их она назвала «Ленте.ру».

Михалева объяснила, что при жарке мяса на открытом огне или при попадании на него дыма формируются канцерогенные вещества — полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Особенно активно они образуются при сгорании жира, поэтому чем жирнее мясо, тем вреднее шашлык.

«Исходя из этого, наименее вредным вариантом считается шашлык из индейки, куриного филе или постной говядины — эти виды мяса содержат минимум жира и лучше подходят для жарки», — указала врач.

Кроме того, по ее словам, снизить количество вредных соединений можно при помощи правильного маринада. Кисломолочные продукты, например, кефир, сухое вино, уксус на основе яблок или винограда, а также лимонный сок содержат антиоксиданты, которые немного снижают вредные последствия жарки.

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