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12:40, 28 апреля 2025Экономика

Россиянам назвали три способа сэкономить при покупке автомобиля

Автоэксперт Подщеколдин: Покупая авто в конце месяца, можно сэкономить 10 %
Кирилл Луцюк

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россияне, которые хотят сэкономить при покупке автомобиля, могут воспользоваться одним из трех способов. Об этом заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Его процитировало «АиФ».

Во-первых, можно прийти в диллерский центр в конце месяца. Там, если план по продажам не выполняется, можно получить скидку в пределах десяти процентов. Во-вторых, есть льготная программа автокредитования, которая будет работать до конца следующего года. Минимальная скидка в этом случае составляет 20 процентов. В настоящее время на льготные автозаймы могут рассчитывать медицинские работники, сотрудники сферы образования, инвалиды, мобилизованные, добровольцы, военнослужащие по контракту, бойцы специальной военной операции и члены их семей.

Третий способ, о котором рассказал Подщеколдин, предполагает приобретение подержанного автомобиля, который обычно обходится как минимум в полтора-два раза дешевле, чем новый. Тем, кто выберет такой способ экономии, эксперт предложил присмотреться к автомобилям, которым всего два-три года.

Ранее стало известно, что по итогам I квартала 2025 года суммарные объемы продаж новых автомобилей премиум-класса рухнули в РФ в два раза в сравнении с тем же периодом прошлого года.

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