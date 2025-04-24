Продажи одного вида машин в России обрушились

«Автостат»: Продажи премиальных машин в России упали вдвое в январе-марте

По итогам первого квартала 2025 года суммарные объемы продаж новых автомобилей премиум-класса в России упали в два раза в сравнении с тем же периодом 2024-го и составили 21,4 тысячи единиц. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

На этом фоне доля подобного вида машин в общей структуре продаж автомобилей в стране за отчетный период сократилась на 4,2 процентного пункта. Если в начале 2024 года их показатель составлял 12,9 процента, то в январе-марте 2025-го — 8,7 процента, уточнили эксперты.

Лидером по объемам реализации в премиальном сегменте оказался бренд Exeed. За первые три месяца этого года подобные автомобили в России разошлись тиражом в 4,5 тысячи единиц. При этом в годовом выражении показатель просел на 58 процентов. На второй строчке расположился Tank с результатом в 4,3 тысячи штук (минус 33 процента), а топ-3 замкнул Lixiang (2,3 тысячи; минус 71 процент). В пятерку лидеров также вошли автомобили немецких концернов BMW и Mercedes-Benz — 2 и 1,3 тысячи единиц соответственно. Реализация премиальных машин первого в РФ за отчетный период просела на 31 процент, второго — на 24 процента.

В начале 2025 года отрицательную динамику продемонстрировал не только премиальный сегмент, но и в целом весь российский авторынок. В январе-марте суммарные продажи новых автомобилей в стране сократились на 25,3 процента, до 246,9 тысячи единиц. В первый месяц весны падение составило 45,5 процента. В итоге авторынок РФ не смог войти в пятерку крупнейших в Европе. Эксперты связывают резкое падение продаж машин в России с рядом факторов, включая заметное удорожание кредитов на фоне рекордно высокой ключевой ставки, регулярное повышение утильсбора и общий рост цен на новые автомобили.