Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:45, 24 апреля 2025Экономика

Российский авторынок не смог войти в пятерку крупнейших в Европе

АСЕА: Российский авторынок остался на шестой строчке в Европе в марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам марта российскому авторынку не удалось войти в пятерку крупнейших в Европе. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

За первый месяц весны в России продали в общей сложности 79 822 новых автомобиля. В годовом выражении показатель просел на 45,5 процента. В результате по объемам реализации авторынок РФ оказался на шестом месте в среди европейских стран. На этой же строчке он находился и в последний месяц зимы, уточнили эксперты.

Материалы по теме:
Утилизационный сбор на автомобили в России: что это такое, правила, что изменилось в 2025 году
Утилизационный сбор на автомобили в России:что это такое, правила, что изменилось в 2025 году
17 января 2025
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024

Лидером по продажам новых машин в марте оказалась Великобритания. Ее показатель составил 357 103 экземпляра. Прирост в годовом выражении превысил 12 процентов. На второй строчке рейтинга расположилась Германия с результатом в 253 497 единиц (минус 3,9 процента), а топ-3 замкнула Италия (172 303 штуки, плюс 6,3 процента). На четвертом месте оказалась Франция (153 842 автомобиля), на пятом — Испания (116 725 единиц, плюс 23,2 процента). Таким образом, авторынку РФ не хватило примерно 36,9 тысячи проданных машин, чтобы попасть в пятерку крупнейших в Европе.

На динамику реализации новых автомобилей в России продолжают оказывать влияние несколько ключевых факторов. Речь идет о рекордно высокой ключевой ставке Центробанка, регулярном повышении утилизационного сбора и общем удорожании машин в стране. Замглавы по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев в качестве одной из основных причин обрушения продаж машин в РФ также называл «беспочвенные слухи» о возможном возвращении ушедших из страны западных и южнокорейских производителей. В нынешних условиях, подчеркнул он, подобный процесс может затянуться на годы.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генерала Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии и лишили звания. В суде он улыбался и на прощание произнес стихотворение

    В российском регионе депутаты повысили себе пенсии

    Объем переводов через СБП вырос вдвое

    Украина поблагодарила Всемирный банк за 51 миллиард долларов

    В разведке России назвали варианты судьбы Зеленского

    Найдено первое подтверждение боев гладиаторов с хищниками

    Автогигант заявил об убытке в несколько миллиардов долларов

    Путин заявил о резком росте госрасходов

    В Москве попытались поджечь здание ФСБ на Лубянке

    В МИД прокомментировали высылку сотрудника спецслужбы Молдавии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости