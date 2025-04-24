Российский авторынок не смог войти в пятерку крупнейших в Европе

АСЕА: Российский авторынок остался на шестой строчке в Европе в марте

По итогам марта российскому авторынку не удалось войти в пятерку крупнейших в Европе. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

За первый месяц весны в России продали в общей сложности 79 822 новых автомобиля. В годовом выражении показатель просел на 45,5 процента. В результате по объемам реализации авторынок РФ оказался на шестом месте в среди европейских стран. На этой же строчке он находился и в последний месяц зимы, уточнили эксперты.

Лидером по продажам новых машин в марте оказалась Великобритания. Ее показатель составил 357 103 экземпляра. Прирост в годовом выражении превысил 12 процентов. На второй строчке рейтинга расположилась Германия с результатом в 253 497 единиц (минус 3,9 процента), а топ-3 замкнула Италия (172 303 штуки, плюс 6,3 процента). На четвертом месте оказалась Франция (153 842 автомобиля), на пятом — Испания (116 725 единиц, плюс 23,2 процента). Таким образом, авторынку РФ не хватило примерно 36,9 тысячи проданных машин, чтобы попасть в пятерку крупнейших в Европе.

На динамику реализации новых автомобилей в России продолжают оказывать влияние несколько ключевых факторов. Речь идет о рекордно высокой ключевой ставке Центробанка, регулярном повышении утилизационного сбора и общем удорожании машин в стране. Замглавы по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев в качестве одной из основных причин обрушения продаж машин в РФ также называл «беспочвенные слухи» о возможном возвращении ушедших из страны западных и южнокорейских производителей. В нынешних условиях, подчеркнул он, подобный процесс может затянуться на годы.