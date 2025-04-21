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17:10, 21 апреля 2025Экономика

Названы возможные сроки возвращения западных автобрендов в Россию

Аналитик Тюктеев: Процесс возвращения западных автобрендов затянется на годы
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В сложившихся реалиях скорое возвращение ушедших из России западных автопроизводителей выглядит нереалистичным сценарием. Об этом заявил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Его слова приводит «Автостат».

Подобные процессы не происходят быстро, отметил эксперт. На этом фоне он назвал «беспочвенными» распространяемые в различных СМИ слухи о скором возвращении западных, японских и южнокорейских концернов в РФ. «Сегодня это невероятный в текущих реалиях сценарий», — резюмировал Тюктеев.

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В случае с российским авторынком, добавил он, такой процесс может затянуться на годы, добавил он. Аналитик призвал граждан не ждать возвращения западных производителей ни в 2025-м, ни в 2026-м. Подобные ожидания являются ложными и не основаны на объективных факторах.

Ранее ряд западных автопроизводителей заявляли, что не готовы вернуться в Россию при действующих западных санкциях. Главным условием для налаживания бизнес-деятельности в РФ называлась отмена нынешних ограничений. Пока что ни власти США, ни руководство Евросоюза не предпринимали конкретных шагов по смягчению санкционного режима. Более того, в феврале ЕС ввел 16-й пакет ограничений, а глава европейской дипломатии Кайя Каллас объявила о начале подготовки 17-го блока санкций. В подобных обстоятельствах, подчеркнул Тюктеев, рассчитывать на скорое возвращение западных автопроизводителей в РФ не приходится.

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