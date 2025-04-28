Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

Жительница Семилуков лишилась квартиры и 4,3 миллиона рублей из-за мошенников

Жительница Семилуков лишилась жилья, поговорив с мошенниками. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

С 69-летней женщиной связался мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что у него есть информация о том, что некие злоумышленники завладели данными ее банковской карты, стали оформлять кредиты и отправлять деньги на «финансирование преступных действий недружественного государства». Он также призвал россиянку принять участие в оперативных мероприятиях и помочь наказать аферистов.

Вскоре после этого пенсионерке позвонил лжесотрудник банка, посоветовавший женщине взять кредиты, чтобы погасить счета мошенников, — в противном случае ее могут обвинить в государственной измене. Выполнив его указания, россиянка перевела деньги на указанные ей счета. На следующий день с пострадавшей вновь связался «правоохранитель», который заявил, что денежных средств недостаточно и для решения вопроса ей нужно продать принадлежащее ей имущество. В результате жительница Семилуков выслала документы на свою квартиру, которая через несколько дней была продана по заниженной цене. Вырученные со сделки деньги она также отправила на счета мошенников.

Общий ущерб, причиненный россиянке, составил 4,3 миллиона рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, злоумышленников ищут.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области ФСБ поймала мошенника за то, что он вымогал деньги у предпринимателей от лица спецслужб.