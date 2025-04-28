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12:55, 28 апреля 2025Моя страна

Российские дзюдоисты завоевали бронзовые медали чемпионата Европы

Российские дзюдоисты Зуева и Батчаев получили бронзовые медали чемпионата Европы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Министерство спорта Челябинской области

Южноуральские дзюдоисты завоевали бронзовые медали чемпионата Европы. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Командный чемпионат Европы по дзюдо завершился в Подгорице, Черногория. Российские спортсмены стали бронзовыми призерами соревнований: награду получили Ирина Зуева в весовой категории 57 кг и дзюдоист Денис Батчаев в категории свыше 100 кг.

Известно, что тренерами дзюдоистов выступили Андрей Востриков и Александр Власов.

Ранее в апреле спортсмены из Кабардино-Балкарии также завоевали 10 медалей на соревнованиях по пятиборью. Всероссийские соревнования на призы олимпийского чемпиона Андрея Моисеева собрали около полутора сотен юношей и девушек до 14 лет из разных регионов страны.

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