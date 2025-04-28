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10:28, 28 апреля 2025Путешествия

Снегопад в апреле сорвал работу российского аэропорта

Аэропорт Перми временно закрыли из-за снегопада
Алина Черненко

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Снегопад в апреле сорвал работу международного аэропорта Пермь (Большое Савино). Об этом говорится в Telegram-канале российской воздушной гавани.

Уточняется, что аэропорт временно закрыли из-за неблагоприятных метеоусловий. Об отмене ограничений его сотрудники сообщат дополнительно.

Утром 28 апреля авиагавань еще одного российского города, Санкт-Петербурга, ограничивала работу. Такие меры были приняты в целях обеспечения безопасности воздушных судов. С 9:30 по московскому времени ограничения были сняты.

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