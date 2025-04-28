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21:47, 28 апреля 2025Ценности

«Самая красивая спортсменка мира» снялась в мини-юбке на поле для гольфа

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @_paige.renee

Признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира» Пейдж Спиранак снялась в откровенном наряде на поле для гольфа. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, гольфистка запечатлела себя на камеру во время игры и продемонстрировала фигуру в кроп-топе с цветочным принтом и синей юбке длины мини. Кроме того, она примерила высокие носки и белые кроссовки с розовыми шнурками. Также знаменитость заплела волосы в две небрежные косы. «Мой костюм дня для гольфа», — подписала она ролик.

Поклонники, в свою очередь, оценили внешний вид звезды спорта в комментариях под публикацией. «Какой счет у вас был в этом наряде?», «На тебе все смотрится потрясающе!», «Выглядишь божественно», «Шикарные ноги», «Как всегда великолепна», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», расстегнула штаны и оголила грудь для модного бренда Levi's.

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