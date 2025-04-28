Самый добрый медведь Алтайского края отметил семилетие

Самый добрый медведь Алтайского края Михутка отметил день рождения

В Алтайском крае волонтерский проект «Михутка» отметил день рождения. Об этом сообщает «Вести Алтай».

Михутка — персонаж благотворительного проекта — называет себя самым добрым медведем региона. В этом году он отпраздновал семилетие. На день рождения он, большой плюшевый медведь, организовал масштабный концерт и пригласил четыре тысячи человек.

Поздравить Михутку приехали такие артисты, как ЗОМБ, Rasa, NLO, Verbee. Они выступали бесплатно, в качестве подарка проекту. На сам концерт не продавали билеты, его зрителями стали дети с особенностями развития, воспитанники детских домов, домов-интернатов и пациенты больничных отделений. Организаторы пригласили на праздник детей не только из Алтайского края, но и из Новосибирской и Кемеровской областей.

Волонтерский проект «Михутка» создала группа единомышленников из города Барнаула. Они организуют благотворительные акции и продвигают активный и здоровый образ жизни. «Правила проекта абсолютно простые: никакой материальной выгоды и никогда не показывать людей, скрывающихся за маской медведя», — сообщается на сайте проекта.

Ранее сообщалось, что в Челябинске на сцене Концертного зала им. Сергея Прокофьева покажут благотворительный спектакль ради одной неожиданной цели. Проект объединит непрофессиональных актеров, а все собранные средства отправятся на озеленение города.