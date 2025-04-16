В Челябинске покажут благотворительный спектакль ради одной неожиданной цели

В Челябинске покажут благотворительный спектакль ради озеленения города

В Челябинске на сцене Концертного зала им. Сергея Прокофьева покажут благотворительный спектакль ради одной неожиданной цели. Подробности публикует портал «Хорошие новости».

По информации издания, 21-22 апреля состоится премьера спектакля «Соломенная шляпка», который подготовили участники проекта «Зеленый театр». Проект объединяет непрофессиональных актеров, а все собранные средства отправятся на озеленение города.

В новом сезоне зрители окунутся в мир классического французского водевиля: спектакль основан на пьесе Эжена Лабиша и Марка Мишеля, написанной в XIX веке. Под руководством режиссеров Алексея Тетюева, Аллы Точилкиной и Андрея Заостровского на сцене выступят предприниматели, чиновники, общественные деятели и медийные персоны.

«Цель нашей экологической инициативы — озеленить город и я рад, что наш проект находит такой отклик у жителей», — отметил председатель благотворительного фонда «Зеленый театр» Вячеслав Бежин.

Известно, что проект существует с 2017 года и за это время успел озеленить множество городских территорий, в том числе сквер на площади Павших Революционеров, площадь имени Ярославского, аллея вдоль улицы Кирова, сквер имени Колющенко в Советском районе, ботанический сад ЧелГУ и сквер нового Кафедрального собора Рождества Христова.

В апреле российские ученые показали уникальную разработку для покорения Марса.