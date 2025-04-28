Шансы Китая добиться 5-процентного роста экономики оценили

Reuters: Китай уверен, что в 2025 году его экономика вырастет на пять процентов

Нет сомнений в том, что в 2025 году Китай добьется пятипроцентного роста ВВП. Об этом заявил заместитель главы Национальной комиссии по развитию и реформам Чжао Чэньсинь. Его процитировало агентство Reuters.

По словам Чжао, он полностью уверен в таких результатах, однако как именно КНР намерена их добиться, не уточнил. Он ограничился лишь обещанием того, что комиссия во II квартале развернет новую политику.

«Достижения I квартала заложили прочную основу для экономического развития на весь год. Независимо от того, как изменится международная ситуация, мы закрепим наши цели развития», — сказал он.

Однако, как обратило внимание Reuters, эти слова резко противоречат точке зрения многочисленных наблюдателей. Последние уверены, что обостряющаяся торговая война с США серьезно скажется на китайской экономике. В частности, Международный валютный фонд, Goldman Sachs и UBS недавно ухудшили прогнозы экономического роста Китая на 2025 и 2026 годы. Это решение они обосновали как раз тарифами американских властей. Никто из них не ожидает, что экономика КНР достигнет официального целевого показателя в пять процентов.

Также отмечается, что торговая война началась в особенно трудное время для экономики Китая, которая переживает дефляцию из-за медленного роста доходов и затянувшегося кризиса на рынке недвижимости.

Ранее в правительстве КНР признали, что из-за пошлин США у части китайского бизнеса возникли проблемы. Это сказалось на уровне занятости.