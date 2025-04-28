В правительстве Китая рассказали о трудностях из-за пошлин Трампа

Замминистра труда Китая: Пошлины США привели к трудностям некоторых компаний КНР

Замминистра трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Юй Цзядун рассказал о проблемах, возникших у части бизнеса страны из-за пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

«Некоторые внешнеторговые компании столкнулись с трудностями в производстве и работе, это повлияло на занятость некоторых трудящихся», — цитирует агентство члена правительства. По его словам, давление на трудоустройство продолжает расти, хотя в первом квартале ситуация с занятостью в стране оставалась стабильной, и в соответствии с планом ЦК Компартии и Госсовета власти продолжат «прилагать все усилия для увеличения количества рабочих мест».

На фоне торговой войны, инициированной американцами, суммарные пошлины США на импорт из Китая достигают 145 процентов. КНР ввела обратные, доведя их до 125 процентов, хотя и обнулив при этом тарифы на некоторые ввозимые товары.

Ранее Китай предостерег торговых партнеров от попыток поддаться давлению Трампа, направленному на изоляцию Пекина в рамках противостояния с Вашингтоном. Как писали СМИ, власти США стремятся добиться от других стран ограничения торговли с КНР в обмен на освобождение от американских тарифов.