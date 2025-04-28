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15:52, 28 апреля 2025Экономика

Силуанов оценил сроки масштабного внедрения цифрового рубля

Силуанов спрогнозировал массовое внедрение цифрового рубля в 2026 году
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетЗапуск цифрового рубля

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Масштабное внедрение цифрового рубля в России с большой долей вероятности произойдет в следующем году. Об этом заявил глава Министерства финансов (Минфина) РФ Антон Силуанов, его слова приводит «Интерфакс».

Тестирование цифрового рубля руководство Центробанка (ЦБ) начало в 2023 году. В настоящее время регулятор уже успел проделать большую часть работы по внедрению третьей формы российской национальной валюты, в дополнение к наличной и безналичной, отметил глава Минфина. «В этом году и в прошлом мы провели несколько трансакций, бюджетных трансакций по перечислению цифровых рублей», — пояснил Силуанов.

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Предварительные итоги тестирования оказались успешными, добавил он. Цифровой рубль продемонстрировал ряд преимуществ. «Эти деньги никуда не денутся, будут сохранны, по ним можно будет проверить целевой характер использования средств», — подчеркнул Силуанов. Надежность этой формы нацвалюты он назвал стопроцентной. На этом фоне можно говорить о скором масштабном внедрении цифрового рубля, заключил глава ведомства.

Ранее о переносе сроков внедрения новой формы нацвалюты в России сообщил портал Frank Media. Руководство ЦБ планирует осуществить массовый запуск цифрового рубля в середине 2026 года. Замглавы регулятора Зульфия Кахруманова объяснила подобный шаг сложностями для некоторых банков, в том числе с обеспечением технологической независимости. Среди других причин назывались проблемы с импортозамещением части программного обеспечения и пробелы в российском законодательстве.

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