Случайные прохожие спасли женщину от набросившегося на нее медведя

The Business Standard: В Бангладеш медведь вцепился женщине в поясницу

В Бангладеш медведь набросился на женщину и вцепился ей в спину. Об этом сообщает местное издание The Business Standard.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 апреля, в округе Бандарбан. 32-летняя Истер Бом и ее муж Пран Джувал Бом отправились в соседнюю деревню, чтобы навестить больную родственницу. На обратном пути они столкнулись с крупным медведем.

Зверь сразу же бросился на женщину и вцепился ей в спину. Случайные прохожие услышали крики, пришли на помощь и спасли Бом. Ее доставили в больницу с травмами «поясницы, живота и других частей тела», сказано в официальном сообщении.

28 апреля Бом выписали из клиники. Травмы оказались легкими, и сейчас женщина поправляется дома.

Ранее сообщалось, что в Канаде белый медведь набросился на лыжника. Пострадавшего пришлось эвакуировать на снегоходе.