Белый медведь набросился на лыжника в национальном парке

В Канаде белый медведь набросился на лыжника. Об этом сообщает CBC News.
Нападение произошло в четверг, 24 апреля, в национальном парке Ауюиттук, который расположен на острове Баффинова Земля, территория Нунавут. Мужчина наткнулся на агрессивного зверя недалеко от озера Саммит. Медведь бросился на него и нанес серьезные травмы.
Четверо других посетителей национального парка помогли пострадавшему добраться до безопасного места и вызвали помощь. Пилот спасательного вертолета не смог найти безопасное место для посадки, поэтому мужчину пришлось эвакуировать на снегоходе. Пострадавшего доставили в медицинский центр эскимосской деревни Пангниртанг. Информация о состоянии лыжника и другие подробности происшествия пока не разглашаются.
Ранее сообщалось, что в Афганистане медведь напал на двоих охотников в провинции Нуристан. Спастись мужчинам не удалось.