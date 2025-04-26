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16:34, 26 апреля 2025Из жизни

Белый медведь набросился на лыжника в национальном парке

Белый медведь набросился на лыжника с канадском национальном парке Ауюиттук
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Канаде белый медведь набросился на лыжника. Об этом сообщает CBC News.

Нападение произошло в четверг, 24 апреля, в национальном парке Ауюиттук, который расположен на острове Баффинова Земля, территория Нунавут. Мужчина наткнулся на агрессивного зверя недалеко от озера Саммит. Медведь бросился на него и нанес серьезные травмы.

Четверо других посетителей национального парка помогли пострадавшему добраться до безопасного места и вызвали помощь. Пилот спасательного вертолета не смог найти безопасное место для посадки, поэтому мужчину пришлось эвакуировать на снегоходе. Пострадавшего доставили в медицинский центр эскимосской деревни Пангниртанг. Информация о состоянии лыжника и другие подробности происшествия пока не разглашаются.

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