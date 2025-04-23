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21:00, 23 апреля 2025Из жизни

Медведь растерзал двух охотников в горах

Amu TV: В Афганистане медведь убил двух охотников
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Афганистане медведь напал на двоих охотников в провинции Нуристан. Об этом сообщает телеканал Amu TV.

Во вторник, 22 апреля, Вали Мохаммад и Хассан Хан из деревни Кунда-Дара отправились в горы, чтобы собрать целебные травы и поохотиться на мелкую дичь. По информации Amu TV, на обратном пути они столкнулись с медведем. Зверь набросился на мужичин и растерзал их.

Официальные власти пока никак не прокомментировали случившееся и не сообщили, принимаются ли какие-то меры по расследованию нападения.

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Ранее сообщалось, что в американском штате Теннесси черные медведи напали на женщину, сидевшую на собственном крыльце, и попытались ее утащить. Сотрудники Агентства по природным ресурсам штата Теннесси обнаружили на месте, что в установленную ранее ловушку попал годовалый медвежонок.

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