Медведи попытались утащить женщину с ее крыльца

В США три черных медведя попытались утащить женщину, сидевшую на крыльце

В американском штате Теннесси черные медведи напали на женщину, сидевшую на собственном крыльце, и попытались ее утащить. Об этом сообщает WYMT-TV.

Женщина не получила серьезных ранений и самостоятельно обратилась в экстренные службы. Когда на место происшествия прибыли сотрудники Агентства по природным ресурсам штата Теннесси, они обнаружили, что в установленную ранее ловушку попал годовалый медвежонок. Неподалеку бродили медведица и еще один годовалый детеныш.

Ловушку установили перед домом женщины после другого инцидента, произошедшего 11 апреля. Тогда медведь забрался в автомобиль, припаркованный возле дома, и полностью разгромил его. Был ли виновником происшествия один из трех медведей, напавших на женщину в этот раз, или машину уничтожил другой зверь, не уточняется.

Сотрудники Агентства по природным ресурсам пришли к выводу, что медведи возле дома женщины привыкли к людям, начали считать населенные пункты источником пропитания и потому представляют опасность. И медведица, и двое годовалых детенышей были усыплены.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Ранее сообщалось, что в канадском национальном парке Банф на спящих в палатке туристов напал волк. Их спасла семья, которая ночевала неподалеку.