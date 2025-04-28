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16:53, 28 апреля 2025Интернет и СМИ

Сообщение о готовящейся в России масштабной мобилизации оказалось фейком

Данные о готовящейся в России мобилизации оказались недостоверными
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Распространившиеся в сети сообщения о готовящейся в России мобилизации оказались фейком. Власти неоднократно опровергали подобную информацию.

В Telegram-каналах утверждалось, что военные корреспонденты провели встречу с министром обороны Андреем Белоусовым, на которой обсуждался вопрос новой мобилизации. Также сообщалось, что уже якобы опубликованы списки, где можно поискать свою фамилию.

Встреча с военкорами, на которую ссылаются авторы каналов, состоялась еще в июне прошлого года. Глава Минобороны тогда поделился новостями с фронта, военкоры передали ему вопросы и предложения от военнослужащих. Военкор Евгений Поддубный тогда написал в Telegram, что на встрече были не только военные корреспонденты, но и блогеры, не работающие в зоне боевых действий. «Разговор был откровенным и действительно конструктивным (...) Впечатления отличные, все проблемные вопросы удалось и озвучить и обсудить», — высказался он. «Не совру, если скажу главное — мы были услышаны. А это уже много», — заявил, в свою очередь, военкор Семен Пегов в канале WarGonzo.

Посты о мобилизации являются кликбейтом для привлечения внимания и набора подписчиков. Также переход по таким ссылкам может привести к нежелательным последствиям, в виде мошенничества или вирусов. Фейки о готовящейся в РФ новой волне мобилизации тиражируются регулярно, их опровергают власти. Необходимости в мобилизационных мероприятий нет, поскольку в зоне СВО достаточно добровольцев. Так, в конце прошлого года Белоусов сообщил, что в 2024 году на службу по контракту в российские войска поступило более 427 тысяч человек. По его данным, с Минобороны заключают контракты в среднем более 1,2 тысячи человек в день. Белоусов добавил, что «важно не потерять динамику этого процесса», и назвал неотъемлемой частью комплектования войск боевую подготовку новых контрактников.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в январе этого года тоже отмечал, что задача по набору контрактников в 2024 году выполнена. «Контракт о прохождении военной службы заключили около 450 тысяч человек. Кроме того, более 40 тысяч наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции», — привел он такие данные. Также глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов указывал, что российские войска в зоне спецоперации продвигаются на десятках направлений, идет приток тех, кто добровольно подписывает контракт с Минобороны, необходимости в новой волне мобилизации нет.

Сообщение о том, что в ближайшее время в России планируется масштабный призыв, оказалось фейком. Встреча министра обороны с военкорами, на которую ссылались авторы постов, состоялась еще в прошлом году, власти неоднократно опровергали необходимость проведения новой мобилизации.

Сообщение о грядущей в стране мобилизации не получило распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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