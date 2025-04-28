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16:52, 28 апреля 2025Экономика

Спрос на московские новостройки взлетел

Спрос на премиум-новостройки в Москве вырос на 61 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В начале 2025 года продажи новостроек в Москве значительно выросли во всех сегментах рынка. Сильнее всего увеличился покупательский спрос на премиум жилье, сообщают «Известия» со ссылкой на данные MR Analytics.

По итогам I квартала продажи новостроек в премиум-классе выросли на 61 процент год к году. В бизнес-классе показатель увеличились на 12 процентов, в комфорт-классе — на 16 процентов. Всего в старых границах столицы продали на 17 процентов больше квадратов жилья, чем за аналогичный период 2024 года. В Подмосковье рост составил 24 процента, в Новой Москве — 13 процентов.

Эксперты объяснили увеличение покупательского интереса к элитным новостройкам Москвы перетоком покупателей с западных рынков, а также снижением ставок по депозитам. При этом рост связан не только с маркетинговыми программами застройщиков, но и с реализацией отложенного спроса.

Ранее в ВТБ спрогнозировали, что объем выдачи ипотеки в России в 2025 году сократится на 20 процентов.

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