Офицер Дамьянович: ВСУ используют дроны из-за нехватки живой силы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на красноармейском направлении из-за нехватки личного состава используют дроны. Об этом рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск «Центр» Борис Дамьянович с позывным Серб.

«На данный момент на покровском, красноармейском направлении обстановка такова, что противник по причине нехватки личного состава акцент делает на FPV-дронах», — отметил он.

Офицер сообщил, что его подразделение недавно завершило выполнение боевой задачи на красноармейском направлении. Он отметил, что полгода назад противник использовал FPV-дроны для атак на группы численностью от пяти до десяти человек, а сейчас применяет несколько дронов для нападения на одного солдата.

Командир штурмовиков отметил, что противник боится прямого столкновения из-за нехватки личного состава. Соотношение наших штурмовиков к их защитникам составляет один к пяти или даже один к восьми.

«Ну трусливые они. Проще дроном догонять, чем прямой контакт с их стороны», — отметил он.

Немецкий аналитик Колунджич заявил, что в ближайшее время компромиссов по Украине от Запада ждать не стоит. Как утверждает аналитик, переговоры в первую очередь ведутся между Соединенными Штатами и Россией, и говорить о Западе в целом в данном контексте некорректно. При этом Вашингтон сосредоточен не столько на конфликте на Украине, сколько на более широкой проблематике, полагает Колунджич.