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15:58, 28 апреля 2025Силовые структуры

Студента российского колледжа обвинили в изнасиловании 14-летней школьницы

В Ульяновске задержан студент, подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ульяновске задержан 18-летний студент электромеханического колледжа, подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, сейчас в отношении юноши возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»). Он обвиняется в трех эпизодах насилия, в том числе с угрозами. Сейчас обвиняемый арестован на два месяца. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Молодой человек обвинения отрицает. Он рассказал, что никогда не вступал ни с кем в интимную связь, но с указанной школьницей ранее встречался, но никаких интимных отношений между ними не было. Он объяснил, что они только проводили вместе время и смотрели фильмы, а расстались в декабре. По его словам, ее показания — это месть за расставание.

Адвокат фигуранта отметил отсутствие вещественных доказательств.

По данным следствия, фигурант познакомился с девочкой в мае 2024 года. Между ними возникли романтические отношения. По словам пострадавшей, в октябре 2024 года он якобы принудил ее к сексу и угрожал физической расправой в случае отказа. Затем они продолжили встречаться, и в апреле 2025 года, уже после расставания, школьница рассказала, что он снова ее изнасиловал под угрозой публикации компромата.

Ранее сообщалось, что в Курганской области мужчина поймал и удерживал до приезда правоохранителей пытавшегося изнасиловать его дочь 44-летнего педофила.

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