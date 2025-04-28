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08:12, 28 апреля 2025Экономика

Суд обязал Магнит заплатить за использование популярной песни

Суд обязал «Магнит» заплатить ₽220 тыс. за использование песни «Нас не догонят»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Арбитражный суд Краснодарского края обязал сеть магазинов «Магнит» выплатить 220 тысяч рублей за использование песни «Нас не догонят» и ряда других популярных композиций. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что истцом выступила организация «Российское Авторское Общество». Выплаченная сумма будет направлена правообладателям. Всего предметом спора стали 12 песен. Кроме того, «Магнит» обязали заплатить 16 тысяч рублей госпошлины.

Ранее Истринский городской суд Подмосковья вновь отказал автору песни «К черту любовь» Олегу Влади, который просил запретить поп-певице Светлане Лободе исполнять композицию из-за ее высказываний о специальной военной операции (СВО) на Украине.

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