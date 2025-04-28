Трех мужчин обвинили в групповом изнасиловании девушки-инвалида в московском кафе

В Москве задержали трех мужчин после изнасилования девушки-инвалида в кафе

В Москве трех мужчин из Калмыкии обвинили в групповом изнасиловании девушки-инвалида в туалете кафе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, вечером 25 апреля трое мужчин 24, 37 и 38 лет познакомились в заведении с 18-летней россиянкой и ее мамой. Пока двое товарищей отвлекали разговорами женщину, третий мужчина уводил потерпевшую в уборную и насиловал ее там.

Это показалось подозрительным уборщику. Сначала он сообщил о ситуации матери девушки, однако та не отреагировала. Тогда мужчина обратился к коллегам, менеджер вызвал полицию. Троих мужчин задержали.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске задержан студент, подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы.