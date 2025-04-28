Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:03, 28 апреля 2025Силовые структуры

Трех мужчин обвинили в групповом изнасиловании девушки-инвалида в московском кафе

В Москве задержали трех мужчин после изнасилования девушки-инвалида в кафе
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве трех мужчин из Калмыкии обвинили в групповом изнасиловании девушки-инвалида в туалете кафе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, вечером 25 апреля трое мужчин 24, 37 и 38 лет познакомились в заведении с 18-летней россиянкой и ее мамой. Пока двое товарищей отвлекали разговорами женщину, третий мужчина уводил потерпевшую в уборную и насиловал ее там.

Это показалось подозрительным уборщику. Сначала он сообщил о ситуации матери девушки, однако та не отреагировала. Тогда мужчина обратился к коллегам, менеджер вызвал полицию. Троих мужчин задержали.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске задержан студент, подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прекращение огня должно быть безусловным». Как Украина и Запад отреагировали на объявленное Путиным перемирие?

    США прокомментировали объявление Россией перемирия в дни 80-летия Победы

    В США рассказали о пугающих Пакистан Су-30

    Сохранение участия военных из КНДР в боях под Курском в тайне объяснили

    Елена Летучая показала фигуру в крошечном бикини

    Украинский актер призвал бить детей за русский язык

    Раскрыт замысел Европы помешать взаимодействию России с Африкой

    Индия закупит французские истребители на замену российским

    Артемий Лебедев дал совет при общении с настроенными против России людьми

    Начался повторный суд над ранившим мариупольца боевиком «Азова»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости