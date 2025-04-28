Три уголовных дела возбудили после лесных пожаров в российском регионе

В Забайкалье СК возбудил три уголовных дела после пожаров в лесах

В Забайкальском крае следователи возбудили три уголовных дела после лесных пожаров в трех районах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дела расследуются по статье 293 («Халатность») УК РФ. СК заинтересовался сведениями, опубликованными в СМИ. В них сообщается о стремительном распространении пожаров в селе Красный Чикой, поселке Новопавловка, а также в районе дачного поселка «Огонек» — там загорелись жилые дома и дачные домики, а также хранилище горюче-смазочных материалов.

Следователи приступили к установлению причин возгорания, степени причиненного вреда и возможной недоработки должностных лиц.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге СК возбудил дело после отравления детей в столовой школы №178.