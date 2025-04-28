Цыганова назвала Анну Asti предателем родины

Российская шансонье Вика Цыганова раскритиковала певицу Анну Дзюбу, выступающую под псевдонимом Анна Asti. Соответствующий пост появился в ее личном Telegram-канале.
Цыганова указала на то, что за три года проведения специальной военной операции на Украине Дзюба ни разу не высказывалась в поддержку России. «Водит дружбу с Киркоровым, посещает голые вечеринки и до последнего не хотела получать паспорт России. На Украине ее ненавидят как предателя Родины. В России считают, что Анна здесь только из-за денег», — написала она.
По мнению исполнительницы, артистка решилась получить паспорт РФ, поскольку «запахло жареным». «Говорят, что помогла ей в этом Собчак — куда же без нее», — добавила она.
Ранее Вика Цыганова обвинила уехавших артистов в ежедневных попытках задеть россиян. В частности она высказалась о поведении телеведущего Ивана Урганта, исполнившего песню «Москва, звонят колокола», переделанную под гимн Израиля.