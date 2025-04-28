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10:34, 28 апреля 2025Культура

Цыганова назвала Анну Asti предателем родины

Вика Цыганова заявила, что певицу Анну Asti ненавидят на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Вика Цыганова

Вика Цыганова. Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Российская шансонье Вика Цыганова раскритиковала певицу Анну Дзюбу, выступающую под псевдонимом Анна Asti. Соответствующий пост появился в ее личном Telegram-канале.

Цыганова указала на то, что за три года проведения специальной военной операции на Украине Дзюба ни разу не высказывалась в поддержку России. «Водит дружбу с Киркоровым, посещает голые вечеринки и до последнего не хотела получать паспорт России. На Украине ее ненавидят как предателя Родины. В России считают, что Анна здесь только из-за денег», — написала она.

По мнению исполнительницы, артистка решилась получить паспорт РФ, поскольку «запахло жареным». «Говорят, что помогла ей в этом Собчак — куда же без нее», — добавила она.

Ранее Вика Цыганова обвинила уехавших артистов в ежедневных попытках задеть россиян. В частности она высказалась о поведении телеведущего Ивана Урганта, исполнившего песню «Москва, звонят колокола», переделанную под гимн Израиля.

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