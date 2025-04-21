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12:19, 21 апреля 2025Культура

Цыганова обвинила двух уехавших артистов в нападках на Россию

Вика Цыганова обвинила Урганта и Галкина в попытках задеть россиян
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российская шансонье Вика Цыганова обвинила уехавших артистов в ежедневных попытках задеть россиян. Об этом она рассказала в личном Telegram-канале.

«Уехавшие артисты и дня не могут прожить, не задев Россию. Делают они это так бездарно, что вызывают у людей лишь недоумение», — заявила певица.

В частности Цыганова высказалась о поведении телеведущего Ивана Урганта, исполнившего песню «Москва, звонят колокола», переделанную под гимн Израиля. «Смешными в его исполнении были разве что нелепые завывания не в такт музыке», — отметила артистка.

Цыганова также упомянула юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), который выступил в Праге перед украинскими бизнесменами вместе с певицей Кристиной Орбакайте. После этого шоумен поздравил подписчиков в социальных сетях с Пасхой на украинском языке. «Иврит резко забыл и перешел на украинский. (...) Правда, говорит он по-украински с таким ужасным акцентом, что недоумение вызвал вообще у всех — и у русских, и у украинцев», — заявила артистка.

Ранее Цыганова раскритиковала показ фильма с актером Данилой Козловским на Первом канале. Артистка напомнила, что после начала специальной военной операции (СВО) Козловский высказался против ее проведения, а недавно «выступил на Кипре для иноагентов».

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