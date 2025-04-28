У известного комика диагностировали рак простаты

У британского комика Милтона Джонса диагностировали рак простаты

Известный британский комик Милтон Джонс сообщил, что у него диагностировали рак простаты. О своем онкологическом заболевании он написал в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Комик отметил, что узнал о своем диагнозе недавно. В ближайшее время ему предстоит операция, за которой последует период восстановления.

«Мне очень жаль сообщать такие новости, но я вынужден отменить несколько выступлений из-за недавнего диагноза — у меня излечимый рак простаты. (...) Очень надеюсь вернуться к делам как можно скорее — хотя, возможно, не на велосипеде!» — написал Джонс.

Ранее сообщалось, что у известной австралийской телеведущей Эдвины Бартоломью диагностировали лейкоз. О том, что врачи обнаружили у нее рак, телезвезда рассказала в прямом эфире утреннего телешоу.