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20:53, 28 апреля 2025Интернет и СМИ

У известного комика диагностировали рак простаты

У британского комика Милтона Джонса диагностировали рак простаты
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Keith Mayhew / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Известный британский комик Милтон Джонс сообщил, что у него диагностировали рак простаты. О своем онкологическом заболевании он написал в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Комик отметил, что узнал о своем диагнозе недавно. В ближайшее время ему предстоит операция, за которой последует период восстановления.

«Мне очень жаль сообщать такие новости, но я вынужден отменить несколько выступлений из-за недавнего диагноза — у меня излечимый рак простаты. (...) Очень надеюсь вернуться к делам как можно скорее — хотя, возможно, не на велосипеде!» — написал Джонс.

Ранее сообщалось, что у известной австралийской телеведущей Эдвины Бартоломью диагностировали лейкоз. О том, что врачи обнаружили у нее рак, телезвезда рассказала в прямом эфире утреннего телешоу.

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