Ученики российской школы пожаловались на туалеты без дверей

Ученики школы в Екатеринбурге пожаловались на отсутствие дверей в туалетах

Ученики одной из школ в Екатеринбурге пожаловались на то, что в туалетах образовательного учреждения нет дверей. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

Речь идет о средней школе №168. По словам родителей учащихся, детям приходится отпрашиваться в туалет во время уроков, так как из-за отсутствия дверей они «стесняются справлять нужду». Родители назвали происходящее садизмом.

Между тем заместитель директора по административно-хозяйственной работе Нина Семеновых заявила журналистам, что двери в школе пришлось снять на время ремонта, потому что школьники их «разбомбили». «Сейчас отремонтируем и повесим обратно — вот и все. Проблем-то никаких нету. Они (дети) просто их распинали», — заключила она.

Ранее ученики Отрадненской школы №2 пожаловались, что в мужском туалете установили видеокамеру, обзор которой мог захватывать кабинки. При этом они подчеркнули, что якобы администрация учебного заведения собиралась установить такое же оборудование и в женской уборной.