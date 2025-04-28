Ученые оценили восстановление экосистемы после ЧП с танкерами в Черном море

Океанологи РАН: Восстановление экосистемы Черного моря происходит успешно

Концентрация загрязняющих веществ в донных отложениях сократилась на 50 процентов после аварии с танкерами в Черном море. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН после того, как ученые института провели экспедицию.

Процесс естественного восстановления экосистемы проходит успешно, сообщили специалисты. Самые сильные загрязнения наблюдаются именно в районе Анапы, а не непосредственно в Керченском проливе. Снижение концентрации вредных веществ объясняется естественным вымыванием и выветриванием загрязнителей и активностью бентической (обитающей на дне) и бактериальной биоты.

Значительных изменений в развитии бентоса через 2,5 месяца после аварии не произошло. Биомасса в целом осталась на уровне средних значений для побережья при несколько пониженном видовом разнообразии — это говорит о ранней стадии восстановления экосистемы.

Начальник экспедиции Петр Завьялов заявил, что полученные данные важны для дальнейших прогнозов и разработки стратегий по восстановлению экосистемы Черного моря.

Ранее Росприроднадзор оштрафовал собственника танкера «Волганефть-239» после разлива мазута в Керченском проливе. Сумма штрафа не разглашалась.

15 декабря в Черном море произошло крушение танкеров «Волганефть-212» и «Волганефть-239», перевозивших 9000 тонн мазута. Причиной происшествий оказались невыполнение сезонных ограничений плавания судов и нехватка квалифицированных кадров. В конце декабря последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации, следом ЧС регионального значения объявили в Крыму и Севастополе.