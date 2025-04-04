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14:20, 4 апреля 2025Экономика

Названы причины крушения танкеров в Черном море. Они перевозили свыше 9 тысяч тонн мазута, большая часть которого попала в воду

Старовойт назвал причиной крушения танкеров невыполнение сезонных ограничений
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Основными причинами крушения нефтетанкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе стали невыполнение сезонных ограничений плавания судов и нехватка квалифицированных кадров. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«Основные причины аварийных случаев, по данным заключения комиссии — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России», — сообщил Старовойт, его слова передает правительство России в своем Telegram-канале.

Министр добавил, что материалы расследования крушения нефтетанкеров будут переданы в Следственный комитет России.

В свою очередь, глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ведомство продолжает ежедневный мониторинг обстановки в зоне чрезвычайной ситуации и будет ее контролировать до полной ликвидации последствий аварии. Ситуация в зоне нахождения затонувших фрагментов судов остается стабильной, выхода мазута из танкеров не зафиксировано.

«Затонувшие фрагменты танкеров постоянно обследуются водолазами, при помощи телеуправляемых аппаратов проводится мониторинг дна в километровой зоне от побережья, для контроля обстановки акватории задействуются технологии космического мониторинга, беспилотники, а также патрульные группы спасателей на катерах», — сообщил министр.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Случился масштабный разлив нефтепродуктов, а его последствиям присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации. Следом ЧС регионального значения объявили в Крыму и Севастополе. 7 января мазутные пятна достигли берегов Евпатории.

Подсчитан ущерб от крушения танкеров в Черном море

Общая сумма ущерба, нанесенного экологии в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море, составила 84,9 миллиарда рублей, сообщили в Росприроднадзоре.

По словам главы ведомства Светланы Радионовой, сумма вреда в отношении владельца «Волгонефть-212» ООО «Кама шиппинг» составила 49,4 миллиарда рублей, а в отношении ЗАО «Волготранснефть», которому принадлежал второй танкер — 35,4 миллиарда рублей. Собственникам судов дается месяц на добровольное возмещение ущерба, после этого дело передадут в суд.

Раскрыты последствия разлива мазута для рыболовства в Черном море

Добыча рыбы в Крыму увеличилась после разлива мазута в Черном море, рассказали во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По данным организации, к 10 марта в Азово-Черноморском бассейне удалось выловить 10,8 тысячи тонн рыбы — на 20 процентов больше, чем в аналогичный период в 2024 году. Основная масса улова приходится на хамсу, или европейского анчоуса, — совокупный вес этой рыбы достигает 9,8 тысячи тонн. В ВАРПЭ уточнили, что рыбный промысел в регионе идет в штатном режиме.

Глава ассоциации Герман Зверев отметил, что в начале 2025 года из-за ЧС с танкерами вылов был в меньшем объеме, чем в прошлые годы — это связано с переходом флота в другие районы промысла. Однако отрасли удалось быстро перестроиться и нарастить темпы добычи.

Правительство выделило 1,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива мазута

В конце января сообщалось, что правительство России выделило 1,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Деньги выделены Краснодарскому краю и покроют компенсации на проведенные аварийно-спасательные работы, перевозку замазученного грунта на временную площадку для хранения и на утилизацию отходов.

Кроме того, ученые изучают новые способы очистки и ликвидации последствий разлива нефтесодержащих продуктов. По предварительной оценке, предстоит восстановить 280 гектаров территории пляжей.

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По поручению президента России прокуроры начали проверку всего танкерного флота страны после ЧП с танкерами

Генпрокуратура начала проверку всего танкерного флота страны после ЧП с разливом мазута в Черном море. Об этом заявил глава ведомства Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации. По его словам, прокурорская проверка проводится по поручению президента России Владимира Путина.

Генпрокурор рассказал сенаторам о результатах оперативного выезда на место крушения танкеров в Черном море. Прокуроры установили, что устранять последствия катастрофы стали волонтеры, а не подразделения МЧС и других ведомств. В итоге Генпрокуратура добилась увеличения группировки, участвующей в спасательной операции, а президенту было доложено о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации федерального уровня.

В настоящее время под контролем ведомства проводится утилизация загрязненных грунтов и подъем затонувших судов.

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