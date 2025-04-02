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11:15, 2 апреля 2025Силовые структуры

По поручению президента России прокуроры начали проверку всего танкерного флота страны

Генпрокуратура проверяет весь танкерный флот РФ после ЧП в Черном море
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

Генпрокуратура начала проверку всего танкерного флота страны после ЧП с разливом мазута в Черном море. Об этом заявил глава ведомства Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации.

По его словам, прокурорская проверка проводится по поручению президента России Владимира Путина.

Генпрокурор рассказал сенаторам о результатах оперативного выезда на место крушения танкеров в Черном море. Прокуроры установили, что устранять последствия катастрофы стали волонтеры, а не подразделения МЧС и других ведомств. В итоге Генпрокуратура добилась увеличения группировки, участвующей в спасательной операции, а президенту было доложено о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации федерального уровня, пояснил Краснов.

В настоящее время под контролем ведомства проводится утилизация загрязненных грунтов и подъем затонувших судов.

В декабре 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Последние части кормы севшего на мель судна «Волгонефть-239» извлекли из воды в Краснодарском крае 8 марта. Из-за аварии на побережье были зафиксированы выбросы мазута, уборка территории продолжается и в настоящее время. Власти Анапы потребовали с владельцев потерпевших крушение танкеров 211 миллионов рублей.

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