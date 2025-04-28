Уехавший из-за СВО рэпер признался в заработках на корпоративах в России

Рэпер Лигалайз заявил, что уехал из России не сразу, чтобы побольше заработать

Рэпер Лигалайз (настоящее имя — Андрей Меньшиков, внесен Минюстом России в список иноагентов) признался, что в течение полугода после начала специальной военной операции (СВО) не покидал страну, чтобы успеть заработать побольше денег. Об этом он рассказал в интервью Михаилу Козыреву (внесен Минюстом России в список иноагентов).

Артист заявил, что покинул страну не сразу, потому что хотел исполнить все обязательства перед коллегами.

«Меня держали обязательства по альбому, он был очень важен. Может это оправдания какие-то, но я не мог. Потом полетели корпоративы, когда собирался уезжать. Решил задержаться и заработать десяток тысяч долларов», — сообщил Лигалайз.

Также Андрей назвал Россию своим домом и заверил, что всегда «искренне трудился для русской культуры».

«Я очень русский, обожаю нашу культуру. Никогда не буду никем, но и при этом открыт для всего мира. Я боролся до последнего», — добавил он.

Ранее стало известно, что суд оштрафовал рэпера Лигалайза на 50 тысяч рублей по статье об иноагентах.