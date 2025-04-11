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14:29, 11 апреля 2025Культура

Уехавшего из России рэпера Лигалайза оштрафовали

Суд оштрафовал рэпера Лигалайза на 50 тысяч рублей по статье об иноагентах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kirill Pochivalov / Russian Look / Globallookpress.com

Бутырский районный суд города Москвы назначил административное наказание рэперу Андрею Меньшикову, известному под псевдонимом Лигалайз (признан в России иноагентом). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Исполнителя привлекли к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 42 статьи 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства»). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что у Лигалайза в России остались долги на сумму не менее 412 тысяч рублей.

В декабре Минюст внес рэпера, который покинул Россию после начала специальной военной операции, в перечень иностранных агентов.

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