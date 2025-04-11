Уехавшего из России рэпера Лигалайза оштрафовали

Суд оштрафовал рэпера Лигалайза на 50 тысяч рублей по статье об иноагентах

Бутырский районный суд города Москвы назначил административное наказание рэперу Андрею Меньшикову, известному под псевдонимом Лигалайз (признан в России иноагентом). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Исполнителя привлекли к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 42 статьи 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства»). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что у Лигалайза в России остались долги на сумму не менее 412 тысяч рублей.

В декабре Минюст внес рэпера, который покинул Россию после начала специальной военной операции, в перечень иностранных агентов.